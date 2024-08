Passeggiata mare di Bordighera, una lettrice: "E' bella ma è uno spreco di soldi"

"La nuova passeggiata a Bordighera è molto bella ma nulla ha a che fare con le piste ciclabili fatte a Ventimiglia e a Vallecrosia" - commenta una lettrice S. M. parlando della nuova passeggiata a mare di Bordighera.

"Non si potrebbero mettere d'accordo i comuni per fare qualcosa di simile e non tutte piste diverse, che poi la passeggiata a Bordighera con tutti i mattoni è molto scomoda per le due ruote" - sottolinea.

"Proprio una bella delusione anche per i banchi del mercato" - dice - "Per me è uno spreco di soldi".