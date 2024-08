Sanremo, sanzioni per le deiezioni canine: l'opinione di una cittadina (Foto)

"Ho letto della decisione di fare maggiori controlli e mettere delle sanzioni per le deiezioni canine. Concordo. Come proprietaria di due cani di piccola taglia giro con sacchetti e bottiglietta acqua da 1/2 litro apposita" - dice una lettrice e cittadina, Cinzia, commentando la campagna di sensibilizzazione sulle regole per la conduzione dei cani per una città più pulita messa in atto dal comune di Sanremo che prevede multe tra i 25 e i 500 euro per i trasgressori.

"Devo però sostenere che per i cani maschi, che urinano e marcano il territorio molto spesso, sarebbe necessaria una botte. Considerazione che abbiamo fatto tutti quanti i proprietari di cani. Quindi è parzialmente inapplicabile" - sottolinea - "Per quello che riguarda gli spazi pubblici come i giardini, in particolare i Regina Elena, molte persone non avendo posto dove 'liberarsi' fanno di molto peggio dei cani e sinceramente è pure peggio. Chissà se è previsto un bagno autopulente nel progetto. I cestini, invece, è da alcuni giorni che non vengono puliti e non sono i cani il problema".

"Colgo l'occasione per fare i migliori auguri alla nuova amministrazione perché sia consapevole della realtà e non viva, come la precedente, distaccata dai problemi per quello che sono" - dichiara la lettrice.