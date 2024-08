Teatro, musica e solidarietà: Vallecrosia ricorda Enrica Nasi Moraglia a otto anni dalla scomparsa (Foto e video)

Musica, teatro, convivialità e solidarietà. Una serata speciale dedicata a Enrica Nasi Moraglia si è svolta, ieri sera, a Vallecrosia in occasione della ricorrenza dell'ottavo anniversario della sua scomparsa.

Un momento di preghiera, fraternità e solidarietà che ha riunito tante persone presso le opere parrocchiali di San Rocco per ricordare la storica rappresentante della Caritas che ha dedicato la sua vita all’assistenza dei più deboli. E' stata, infatti, una delle fondatrici e direttrice, per più di 25 anni, del Centro Ascolto e Aiuto per le persone che vivono con delle difficoltà nella nostra zona Intemelia. Inoltre, in suo onore negli anni sono nati diversi gruppi e iniziative solidali, come il gruppo "Amici di/per… Enrica”. "Ci siamo riuniti in preghiera per la santa messa, poi si è tenuto un ricco buffet e, infine, è andato in scena uno spettacolo teatrale: 'I migliori anni' del teatro Abusivo della Caritas Intemelia" – dice Marino Moraglia riferendosi all’evento serale in memoria della sua amata moglie – "Sono venute tante persone per ricordare, anche con interventi, Enrica. E' stata una bella e toccante serata. Ringrazio tutti coloro che sono venuti, don Rito e il comitato festeggiamenti di San Rocco per aver preparato e accolto questa iniziativa".

Il ricavato della serata, a offerta libera, verrà devoluto alla Caritas Intemelia per le famiglie in difficoltà della zona intemelia. "Siamo presenti con il teatro Abusivo della Caritas Intemelia, che esiste dal 2015, per fare uno spettacolo realizzato dai ragazzi con intermezzi musicali" - dice Christian Papini della Caritas Intemelia - "Lo scopo della serata è ricordare Enrica, che è stata la direttrice della Caritas ed è riuscita a costruire qualcosa di veramente importante per il nostro territorio".