Situazione Sanità imperiese, Tomatis (Cgil Imperia): "Oltre il danno anche la beffa!"

“La sanità Ligure e ancora di più, quella Imperiese, non si può dire sia proprio un fiore all'occhiello di cui andare fieri”. Ad intervenire sull’argomento è Tiziano Tomatis della Cgil di Imperia.

“Sono ormai almeno 10 anni che l’assistenza e la cura nella provincia di Imperia e in tutta la Liguria non soddisfa i bisogni primari dei cittadini – spiega Tomatis -. Liste di attesa superiori anche ad 1 anno e alcune neppure prenotabili, lunghissime attese nei Pronto Soccorso, grave carenza di personale Medico, Infermieristico, Tecnico e di Operatori Socio Sanitari. Queste sono le caratteristiche delle ASL in Liguria e, in Provincia di Imperia, è ancora peggio.

Ma nonostante l’evidenza di questo continuo degrado della Sanità pubblica assistiamo alla concessione di un premio per i risultati raggiunti dai Manager delle ASL Liguri. Ci domandiamo come è possibile assegnare premi ai Direttori Generali se le Aziende non riescono a garantire il minimo del servizio assistenziale e di cura? Qualcosa non torna.

Questo è un atto vergognoso e beffardo verso tutti i lavoratori, quelli veri, quelli chiamati eroi (Medici, Infermieri, Tecnici e OSS) che seppur in numero insufficiente con poche risorse, saltando ferie e riposi hanno cercato di sopperire alle numerose e gravi carenze organizzative e strumentali dell'Azienda senza ricevere nessun riscontro premiante se non ulteriori penalizzazioni e privazioni

MA QUESTO RISULTA ANCORA PIU' UMILIANTE

Nei confronti delle persone che ad oggi sono costrette a girare in ogni dove per trovare un posto per potersi curare spendendo migliaia di euro in strutture private, o ancora peggio verso quelle persone (e sono tante) che impossibilitate rinunciano addirittura a curarsi.

Le persone, i cittadini gli utenti della provincia di Imperia non possono e non devono subire questa inaccettabile offesa sono anni che la CGIL denuncia la tragica situazione sanitaria in provincia di Imperia, sono state fatte manifestazioni, scioperi e istanze locali, regionali e nazionali a favore di una sanità più efficiente.

Da un lato premiano chi non a certo migliorato le condizioni sanitarie e dall'altro permettono di gestire ospedali con personale assunto a partita IVA o da Cooperative sociali che non garantiscono continuità assistenziale provocando un ulteriore riduzione dell’efficienza nel percorso di cura e di assistenza.

Sarebbe opportuno verificare e analizzare gli obiettivi sui quali la REGIONE LIGURIA ha valutato i manager considerato che dal punto di vista pratico, ossia servizi ai cittadini, la sanità imperiese si è dimostrata completamente inadeguata e non performante.

Invece nella nostra Regione nessuno si dimette, se non per ragioni giudiziarie, e si continuano a tenere in piedi, a foraggiare e premiare strutture pubbliche come Alisa che avrebbero il compito di programmare, coordinare le aziende sanitarie ma visti i risultati, si è rivelata soltanto un ennesimo costo, pagato a caro prezzo da tutti i cittadini liguri”.