Servizi delle unioni di Comuni, presidente facente funzione Alessandro Piana: "In arrivo il bando di sostegno all’operatività"

"Ci sarà tempo fino al 16 settembre per presentare domanda al bando regionale per contributi a favore dell’associazionismo comunale e delle comunità montane nell’anno in corso per contribuire a garantire i servizi fondamentali che gestiscono”. Lo annuncia il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana, proponente della delibera approvata in Giunta rivolta alle Unioni di Comuni presenti e operative sul territorio ligure alla data di presentazione dell’istanza . “Il bando, che ha visto un fattivo confronto con ANCI Liguria – spiega il presidente facente funzione Alessandro Piana– vede una dotazione finanziaria di oltre 133mila euro, grazie alle risorse statali assegnate alla Regione Liguria. Il contributo massimo concedibile è di 30mila euro e l’attribuzione avverrà tramite parametri commisurati alle funzioni e ai servizi gestiti che prevederanno una maggiorazione nel 10 % nel caso in cui vengano svolte integralmente due o più funzioni, se l’unione è costituita da 5 o più Comuni, se la densità della popolazione in rapporto alla superficie dell’Unione è inferiore a 25 abitanti per chilometro quadrato. La liquidazione del 50% del contributo avverrà all’atto dell’assegnazione mentre il restante sarà ripartito a seguito della verifica di rendicontazione delle spese”.

Tutte le informazioni e modalità saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it