Rifiuti e degrado a Ventimiglia, Scullino: "Tante zone della città sono in seria difficoltà" (Foto)

"Non capisco perché non si riesca a dare un'immagine di decoro e pulizia alla città" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Leggo con vero interesse che il comitato di quartiere del borgo, dopo giorni di attese e contestazioni, oggi si ritiene soddisfatto del lavoro da poco svolto" - afferma Scullino - "Purtroppo, però, ci sono tante altre zone della città che sono tuttora in seria difficoltà e mi riferisco alla parte più panoramica e bella: la strada che da Latte arriva a Grimaldi e, quindi, alla frontiera di San Luigi".

"Questa mattina, alcuni abitanti della zona mi hanno invitato e dalle foto si può vedere solo una parte della situazione disastrosa che ho potuto rilevare" - sottolinea Scullino - "Quindi, non capisco perché non si riesca a dare un'immagine di decoro e pulizia ovunque. Di Muro si alzi presto e controlli meglio l’aspetto dell'igiene pubblica, soprattutto, in questi mesi di maggiore afflusso di turisti, stranieri e nazionali. È un suo preciso dovere proteggere la buona immagine di Ventimiglia".