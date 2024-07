Ventimiglia, "la zona del Borgo è più pulita e accogliente": i ringraziamenti del comitato di quartiere

"La zona è più pulita è accogliente nel quartiere 'Il Borgo' a Ventimiglia". I residenti del borgo, facenti parte del 'Comitato di quartiere', desiderano ringraziare pubblicamente l'assessore Milena Raco per l'intervento effettuato al Borgo. Un'azione che ha contribuito a migliorare il servizio di pulizia in quella zona della città di confine. "Come comitato di quartiere desideriamo ringraziare l'assessore Milena Raco per l'impegno e la solerzia con cui ha gestito le problematiche relative alla pulizia e alla nettezza urbana nel nostro quartiere, Il Borgo" - dice il comitato di quartiere Il Borgo - "Grazie al suo intervento, il servizio della ditta di pulizie è notevolmente migliorato, contribuendo a rendere la nostra zona più pulita e accogliente per residenti e turisti".

Risolto un problema ne sorge un altro: la sicurezza. "Tuttavia desideriamo anche per un ulteriore aiuto. Nonostante i miglioramenti relativi alla pulizia, il nostro quartiere continua a essere afflitto da problemi di sicurezza, specialmente nelle ore serali. Purtroppo, le risse e i disordini causati da avventori ubriachi nei bar stanno diventando sempre più frequenti, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i cittadini e danneggiando l'immagine del quartiere, che rappresenta l'unico accesso alla zona della Marina San Giuseppe e del porto, frequentata da numerosi turisti" - sottolinea il comitato di quartiere - "La presenza di questi problemi di ordine pubblico è motivo di grande preoccupazione per tutti noi. Chiediamo, pertanto, l'intervento dell'assessore per garantire un maggiore controllo e sicurezza nel quartiere, affinché possa tornare a essere un luogo di pace e tranquillità per residenti e visitatori".