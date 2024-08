Rifiuti e degrado a Ventimiglia, Di Muro a Scullino: "In corso interventi di ripristino"

"Il consigliere Scullino anche oggi si lancia nella sua 'lucida' analisi con dovizia di particolari, indotta probabilmente dal caldo estivo, che ultimamente sta dando alla testa. È lo stesso Scullino che fa politica da quando io dovevo ancora nascere, e che è stato sindaco per otto anni. Anche oggi, nella foga di dover scrivere l’ennesimo comunicato, afferma faziosamente che in un anno io abbia distrutto tutta la città e debba mettere mano ai disastri che la città si trascina da decenni" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Informo che la strada cui Scullino fa riferimento, e che fa finta di non sapere, risulta di competenza dell’Anas" - sottolinea Di Muro - "Detto questo, ho colto il suggerimento del consigliere Scullino alzandomi presto questa mattina, come faceva lui, e insieme all’assessore Calimera e agli uffici abbiamo rintracciato la buca. Come si può notare dall’immagine riportata, è già stato posto il cartello di lavori in corso e ottenuto da Anas un intervento in somma urgenza dalla squadra di pronto intervento, che ringraziamo. La buca è stata creata probabilmente da un furgone che ha sfondato il marciapiede".

"Stesso discorso vale per l’igiene urbana: l’assessore Raco e gli uffici stanno monitorando attentamente la situazione. Proprio ieri, peraltro, abbiamo notificato alla Teknoservice il riepilogo degli atti adottati dall’Amministrazione volti all’implementazione del servizio di svuotamento dei cassonetti, non previsto dal capitolato" - fa sapere il primo cittadino - "Mi spiace che proprio da Scullino, che negli anni ha ricoperto ruoli importanti, e che proprio due anni fa accoglieva più che favorevolmente il nuovo capitolato e il nuovo gestore del servizio di nettezza urbana, preferisca accusare il Sindaco in carica pubblicando immagini denigranti per la città, anziché rivolgersi agli uffici trasmettendo le segnalazioni che riceve dai cittadini. Non credo che questo possa ritenersi un contributo positivo per l’immagine di Ventimiglia".