A Dolceacqua 25mila euro da Regione Liguria per garantire il trasporto scolastico

Approvate in giunta regionale le modalità e i criteri attuativi del fondo da 50 mila euro, stanziato in assestamento di bilancio, per garantire il trasporto scolastico nelle aree interne della Val Fontanabuona e dell'Imperiese.



Le risorse, 25mila euro ad area interna, verranno concesse da Regione Liguria a Cicagna e Dolceacqua, le amministrazioni referenti delle due aree interne, che potranno così destinarle ai comuni che necessitano degli importi utili a salvaguardare il servizio di trasporto scolastico.