Sanremo: aperto il bando di gara per i lavori di riqualificazione di piazza della Libertà a Poggio

Il “recupero funzionale ed estetico di piazza della Libertà”, in frazione Poggio, potrebbe avere a breve una data di via: il Comune ha infatti indetto il bando di gara con cui la procedura di selezione ha avuto inizio.

Il progetto mira a dare alla piazza una nuova estetica, valorizzando sia spazi verdi che la storia del luogo, snodo cruciale della Milano-Sanremo, che verrà celebrata con un monumento. Importante il fatto che la spesa sarà ammortizzata grazie ai fondi derivanti dal Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU), che permetteranno quindi al Comune di poter sistemare l'area.

"L'opera va a riqualificare una zona molto importante - ha detto l'assessore Massimo Donzella - con l'installazione di verde, panchine e soprattutto un simbolo della Milano Sanremo. Non dimentichiamo poi che sarà un'area carrabile per tutti coloro che abitano in zona esattamente come accade in via Matteotti, dando ancora più valore alla piazza. Dovremo poi fare una scelta, se inserire delle targhe con i vincitori storici o apporre dei Qr code da scannerizzare per accedere a contenuti multimediali a riguardo".

Il progetto, continua l'assessore, terrà conto di tutte le esigenze, a partire dai posti auto per i disabili, in modo da mettere a disposizione una piazza attrattiva, un centro dove "i turisti possano stanziare restando anche al fresco, circondati da aree verdi, con le attività che ne potranno anche beneficiare. Per noi è un'opera importante, a supporto delle frazioni e delle aree periferiche, in cui gli interventi devono avvenire esattamente come nel centro".