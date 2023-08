Sanremo: un nuovo look per le frazioni, dopo Coldirodi il Comune candida anche Poggio. Ecco le immagini del progetto

Non solo Coldirodi. L’amministrazione comunale di Sanremo punta anche su Poggio per il piano di riqualificazione delle frazioni.

La conferenza dei servizi ha dato di recente l’ok per il piano che porterà alla totale rivoluzione di piazza della Libertà, il centro della frazione nonché snodo cruciale della leggendaria Milano-Sanremo di ciclismo. Il punto in cui molto spesso si è decisa la ‘classicissima’ di Primavera.

Come si vede dai rendering che pubblichiamo, la gara ciclistica sarà ampiamente protagonista della nuova estetica della piazza. Uno spazio che alternerà il verde alle strutture che ospiteranno le attività già esistenti in zona. Prevista anche una serie di opere stilizzate in rappresentanza dello sport che ha portato Poggio all’attenzione delle cronache sportive su scala internazionale.

L’intervento di Poggio, tecnicamente battezzato “recupero funzionale ed estetico di piazza della Libertà” sarà candidato dal Comune per il bando PRRU “Programma Regionale di Rigenerazione Urbana” di Regione Liguria e, in particolare, per il secondo intervento da finanziare nel 2024. Un piano più ampio sull’asse Sanremo-Genova che vedrà a breve il via ai lavori in piazza San Sebastiano a Coldirodi, per poi concentrarsi su Poggio. Per la terza tranche, invece, i riflettori saranno puntati su Bussana.