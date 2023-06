Sanremo: l’amministrazione mette mano alle frazioni, dopo Coldirodi anche Poggio punta al restyling

Il progetto per piazza San Sebastiano a Coldirodi è stato solo l’inizio. L’amministrazione comunale vuole mettere mano alle frazioni e, di recente, gli uffici di Palazzo Bellevue hanno portato avanti l’iter per arrivare alla richiesta di finanziamento per il restyling di piazza della Libertà, a Poggio. Un luogo iconico anche nel panorama del ciclismo internazionale: è il punto di svolta tra la salita e la discesa del Poggio, tratto clou della Milano-Sanremo.

L’obiettivo è quello di accedere ai fondi per il programma regionale di rigenerazione urbana, lo stesso che ha consentito al Comune di Sanremo di ottenere 300 mila euro per rifare piazza San Sebastiano (l’amministrazione ne metterà altri 100 mila, per un totale di 400 mila euro).

I lavori di rigenerazione urbana previsti per il 2024 devono essere approvati entro il 31 luglio di quest’anno, motivo per il quale gli uffici del Comune hanno affidato all’architetto Alberto Pulinetti la progettazione dell’intervento per il recupero funzionale ed estetico di piazza della Libertà, in modo da poter poi presentare la candidatura per la richiesta dei fondi. L’importo dell’incarico ammonta a 21 mila euro circa.

Dopo Coldirodi e Poggio, poi sarà il momento di Bussana dove l’amministrazione ha intenzione di seguire lo stesso iter: presentare un progetto che possa consentire l’accesso ai fondi del programma regionale di rigenerazione urbana in modo da cofinanziare il progetto.