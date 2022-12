Sanremo: Regione e Comune puntano su Coldirodi, presentato il progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano

Dopo l'assegnazione del contributo di Regione Liguria al Comune di Sanremo per il finanziamento del programma di rigenerazione urbana (PRRU) relativo al recupero di piazza San Sebastiano a Coldirodi, quest'oggi è stato presentato il progetto in Comune alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e dell'assessore regionale all' urbanistica Marco Scajola. Il progetto del valore di circa 500 mila euro si inserisce nell'ambito dell'intervento di rigenerazione delle "borgate esterne", ovvero le frazioni che rappresentano un patrimonio storico e culturale importante per il territorio sanremese e prevede la riqualificazione dell'area comprendente il sagrato dell'oratorio di Sant'Anna, la piccola piazzetta degli Stemmi e la fontana monumentale con la realizzazione di un'ampia area pavimentata a quota degli attuali marciapiedi, nonché la realizzazione di percorsi guida per non vedenti tramite LOGES, nuove ringhiere, sedute, arredi per la piazza e paletti dissuasori.

Sul lato parallelo alla palazzata continua e sul lato opposto della fontana, è prevista la pavimentazione della strada carrabile che permetterà di realizzare uno spazio pedonale a raso continuo in grado di ricucire i diversi spazi della piazza. Per le pavimentazioni della zona pedonale tra l'oratorio di Sant' Anna e la porzione della fontana verrà utilizzata la pietra locale di Verezzo, così come per i tratti carrabili. Una scelta finalizzata ad impreziosire lo spazio pubblico, valorizzando la funzione di spazio creativo.

È prevista inoltre la realizzazione di nuovi pozzetti di raccolta e griglie per le acque bianche e la formazione di pozzetti per la fognatura, nonché il parziale rifacimento dei sottoservizi.