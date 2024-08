Questa sera alle 21 in piazza Baden Powell andrà in scena ‘De Strigibus, ovvero fenomeni di stregoneria nella Valle Argentina’, spettacolo musicale, che rievoca la Stregoneria, per indagare in modo originale sulle tradizioni popolari.

Credenze magiche, pregiudizi popolari e superstizioni in uso presso le popolazioni rurali. Evento organizzato con ‘La luna e i suoi raggi’, ingresso gratuito.