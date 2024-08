Ventimiglia: la consigliera regionale Riolfo "Pieno sostegno a Milena Raco

"Esprimo grande soddisfazione per l’impegno e la dedizione dimostrati dall’Assessore alla Nettezza Urbana del Comune di Ventimiglia, Milena Raco. Grazie al suo lavoro, siamo riusciti ad ottenere un significativo aumento della percentuale di raccolta differenziata, un risultato straordinario in un capitolato difficile e complesso ereditato dell’ex sindaco del PD, Enrico Ioculano, e dalla giunta di sinistra. Nonostante le difficoltà, l’Assessore Raco ha dimostrato competenza e determinazione, risolvendo problemi annosi e migliorando la qualità del servizio. Andando a coprire molte lacune ed evitando le sanzioni che la città di Ventimiglia stava per prendere in quanto fanalino di coda della Liguria in termini di raccolta differenziata. Attualmente la città di Ventimiglia sta andando incontro ad una totale riqualificazione ed ogni azione adottata fino ad oggi richiede il tempo idoneo per dimostrare i risultati auspicati. Ringrazio ancora Milena Raco per il suo straordinario impegno e invito tutti a continuare su questa strada per il bene della nostra comunità". A dirlo è la consigliera regionale Mabel Riolfo.