Sanremo, seconda tappa del festival Unojazz&Blues: Paolo Fresu omaggia David Bowie

Il 6 agosto seconda tappa del festival Unojazz&Blues con Paolo Fresu che presenta Heroes, il suo omaggio a David Bowie, al Teatro del Casinò di Sanremo. Il festival è sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, ha il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

Negli anni, il festival ha accolto ospiti internazionali come Stefano Bollani, Enrico Rava, Raphael Gualazzi, Ron Carter, Nine Below Zero, Billy Cobham, Yellowjackets, John Mc Laughlin, Herbie Hancock.La novità della stagione è la prestigiosa collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo il 16 luglio e il 20 agosto: il primo concerto è stato eseguito con Stacey Kent mentre il secondo avrà per protagonista Francesco Cafiso. Si terranno all’auditorium Franco Alfano e saranno a pagamento. Info e tickets qui: www.sinfonicasanremo.it

Gli altri quattro show saranno ospitati nel Teatro del Casinò e saranno a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti (info: www.unojazzandblues.it). Culmineranno il 6 agosto con l’esibizione di Paolo Fresu che porta in dote un originale omaggio a Heroes di David Bowie.