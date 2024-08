Speciale Weekend: primo fine settimana di agosto all’insegna del divertimento, della buona musica e del mangiare e bere bene

Eccoci arrivati all’articolo che molti di voi attendono, con tante idee e consigli su cosa fare nel weekend per passare due giorni all’insegna del divertimento, della buona musica e del mangiare e bere bene. Se lo scorso weekend era strapieno di appuntamenti questo è ancora meglio per la grande varietà e il gran numero di manifestazioni e sagre, tanto che sarà molto difficile scegliere dove andare. Noi proviamo a facilitarvi la scelta.

A Ventimiglia Alta l’appuntamento è ancora con l'Agosto Medievale. Spettacoli di danze, animazioni, giocoleria, musici, giochi storici, strumenti di tortura, cantastorie e le taberne a cura de ‘li Osti’ del centro storico faranno tornare i presenti nel passato con la Notte di Mediestate e la Notte Delle Perseidi. Il via stasera alle 18 con in Piazza della Cattedrale con degustazione di piatti tipici locali, spettacoli ed animazione, si potrà ammirare un attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici oltre a spettacoli di danze, giocoleria e musica. Via al Capo ospiterà un mercato medievale con prodotti artigianali, degustazione di piatti tipici locali. Mentre alle 21 in scena andranno rievocazioni ed ambientazioni a cura dei Sestieri.

Domani sera a partire dalle 18 nel centro storico andrà in scena la Notte del Corsaro Nero e delle corporazioni che seguirà lo stesso schema di sabato: ambientazioni in abito d'epoca, degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione, attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici, spettacoli di danze, giocoleria e musica. Sempre domani alle 18 verrà organizzata sul lungomare Cavallotti la Regata dei Sestieri cittadini con gozzi liguri, sul miglio marino, per l’assegnazione del ‘Palio Marinaro’.



Per la prima volta in assoluto la celebre composizione ‘Carmina Burana’ di Carl Orff verrà eseguita ad Imperia, grazie alla collaborazione con l'Opera Giocosa di Savona. Lo spettacolo vedrà coinvolti il coro FilHarmonia di Sanremo, diretto dall’imperiese M° Giulio Magnanini, e da giovani e già affermati solisti, ovvero il soprano genovese Irene Celle, il baritono cagliaritano Matteo Loi e il tenore imperiese Raffaele Feo, e da due pianisti di talento, apprezzati nei maggiori festival internazionali di produzione operistica: l'imperiese GianLuca Ascheri e il leccese Andrés Jesùs Gallucci oltre ad un nutrito ensemble di percussionisti; la compagine sarà diretta dal M° Giovanni di Stefano, direttore artistico del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona. L’appuntamento è per questa sera alle 21 presso il Santuario di Santa Croce in Monte Calvario.



Serata di chiusura, quella di stasera, della 25ª edizione di ‘Rock in the Casbah’ in programma in piazza San Costanzo nella Pigna di Sanremo, rivelatasi anche quest’anno un successo. Ad esibirsi dalle 19 Graziano Romani, The Jerrycans e, nell’ambito del 10° anniversario della ‘Best of Guitar’, Stef Burns, chitarrista statunitense, conosciuto per essere stato il chitarrista di Alice Cooper e attualmente per essere quello di Vasco Rossi. Ad accompagnarlo il savonese Manuel Boni e la band The Mullers, formata da musicisti professionisti: Max Muller alla batteria, Orazio Nicoletti basso, Cristiana Conte voce, Francesco Luppi tastiere.



Questa sera alle 21, ai Giardini Lowe si chiude la rassegna ‘E… state in Tenco – Bordighera d’autore’ organizzata dalla Fondazione Club Tenco e dal Comune di Bordighera. L’evento si aprirà con la presentazione del libro ‘Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia’ di Paolo Talanca. Durante la presentazione suonerà alcuni brani la cantautrice imperiese Chiara Ragnini seguita dalla cantautrice Irene Buselli. La serata si chiuderà con il concerto del pianista e compositore Paolo Jannacci.



Ma il fil Rouge di ogni estate sono i concerti di musica jazz e questa del 2024 non fa eccezione: ad ospitarli saranno Imperia, San Bartolomeo al Mare, Ospedaletti e Bajardo.



San Bartolomeo al Mare ospita la nona edizione del Rovere Jazz Festival, iniziata il 1 agosto e che si concluderà lunedì prossimo. Questa sera, sabato 3 agosto, ad esibirsi il Solar Quintet Feat Giampaolo Casati. Domani, domenica 4 agosto a salire sul palco dei piazza della Rovere sarà The Origin Trio Feat Stefano Bedetti. Per dovere d’informazione lunedì la rassegna sarà chiusa dal Fabio Vernizzi Trio.

Nel capoluogo di provincia continua anche questo sabato la rassegna ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’ con il concerto del Trio di Jazz e Pop formato dal sassofonista Maurizio Ditozzi, dalla Cantante Giulia Pia e dal chitarrista Lorenzo Girola.

Domani sera all’Auditorium Comunale di Ospedaletti Alessandro Bellati presenta ‘1924’, un reading musicale in chiave jazz. Bellati sarà accompagnato da Davide Fusi al Pianoforte, Alex Tempone alla Tromba, Silvano Manco al Contrabbasso, Marcello Repola alla Batteria e Alessandro Bellati voce narrante.

Anche quest’anno Bajardo ha ospitato il festival del Jazz giunto alla sua 2ª edizione e questa sera va in scena l'ultimo appuntamento con protagonista il trio ‘ATJ’ del sassofonista transalpino Jean Christophe Lombardo. L’appuntamento è alle 21 presso i giardini ‘sotto il Tiglio’. L’ingresso è gratuito.



Ora segnaliamo tre interessanti presentazioni librarie. Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare questa sera alle 21 ospiterà Veronica Pivetti. Durante la serata, ad ingresso gratuito, l’attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana incontrerà il pubblico e presenterà il suo ultimo libro ‘Rosa’ (RAI Libri). Il romanzo racconta una storia di emancipazione che sembra una favola dei giorni nostri: la protagonista del racconto è un’operatrice sociosanitaria peruviana. Cura gli anziani ospiti con dedizione, ma lo stipendio non basta per arrivare a fine mese e così, insieme alle colleghe Lupe, Teodora, Polina, Denisa e Maka, apre una cooperativa di assistenza per malati all’insaputa della coordinatrice, la temibile dottoressa Spinelli. Giornate e nottate di duro lavoro, il desiderio di affrancarsi dalle difficoltà economiche che l’accompagnano da sempre, la volontà di costruire un futuro sereno. ‘Rosa’ è un racconto in commedia con un finale inatteso, che è al tempo stesso una storia di emancipazione e una favola dei giorni nostri.



Domani a Sanremo il geniale e pungente comico, cantautore e scrittore Dario Vergassola è il protagonista di un nuovo appuntamento del 25 Note, serie di eventi che si tengono nella sede del Club Tenco (ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino). Vergassola presenta il suo libro ‘Liguria, terra di mugugni e di bellezza’ (Mondadori), dove ha deciso di raccogliere e raccontare della sua regione misteri e bellezze, abitanti e natura, cibo e leggende, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante. Un prezioso vademecum per tutti i foresti - come vengono chiamati dai locali quelli che non sono nati in Liguria -, una guida per la sopravvivenza divertente e ricca di dritte imperdibili. L’ingresso all’evento è libero.



Presso il Molo delle Tartarughe di Diano Marina alle 21.30 di questa sera, si terrà uno speciale evento che unisce diversi generi di intrattenimento. La serata - a cura dal poliedrico cantautore ligure Simone Alessio, noto con il nome d'arte Garibaldi - vedrà l’artista presentare il suo romanzo distopico interattivo 'Protomorfosi - L'origine del cambiamento' - un viaggio interattivo in un mondo distopico, dove il lettore gioca un ruolo cruciale nel determinare il destino di Victor, l'ultimo umano puro in un mondo dominato da un regime totalitario transumanista - e regalare al pubblico un'esibizione live dei brani tratti dal suo nuovo disco in uscita, insieme a reinterpretazioni di grandi classici italiani. L'evento sarà ulteriormente arricchito dalla proiezione in anteprima nazionale del nuovo videoclip musicale ‘Garibaldi’, girato interamente a Diano Marina.



Per gli amanti degli eventi enogastronomici consigliamo di consultare la nostra Agenda Manifestazioni dove se ne possono trovare a iosa, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Su tutti noi ne segnaliamo due: uno degli eventi ‘mangerecci’ che riscuote sempre enorme successo è la ‘Sagra du Pignurin Pan e Vin' di Ospedaletti che questa sera celebra la sua 55esima edizione. A partire dalle ore 20 sul Piazzale al Mare inizierà la distribuzione dei piccoli pesci da frittura chiamati in dialetto locale 'pignurin'. La preparazione del cibo è affidata all'associazione ospedalettese 'U Descu Spiaretè' che propone un menu fisso con un piatto di pasta, una porzione di 'pignurin', contorno di patatine, un bicchiere di vino o altra bevanda a 15 euro complessivi. La serata sarà accompagnata dalla musica live di 'Beatrice&Serena Band' con repertorio di liscio, caraibico e balli di gruppo.

Ma c’è anche da evidenziare per domani la 54ª ‘Sagra del Turtun’ di Castel Vittorio. Il ‘Turtun’ rappresenta un autentico simbolo della tradizione culinaria contadina, una tradizione che affonda le radici nel passato. Anche quest’anno, il cuore della manifestazione sarà il concorso gastronomico, giunto alla sua decima edizione. A partire dalle 17.00 nella piazza principale del paese, i giurati, composti da esperti del settore, si riuniranno per individuare i vincitori del concorso. I piatti partecipanti verranno valutati in base a vari criteri come forma, colore, gusto, profumo, consistenza e bellezza delle caratteristiche ‘rughe’ di questo particolare piatto tradizionale. Il programma della serata prevede anche interessanti eventi collaterali come la presentazione del libro ‘Il Diario di un giardiniere anarchico’ di Libereso Gugliemi alle ore 17, seguita dal concorso del Turtun alle ore 18 e la successiva premiazione. Dalle 19.30 in poi, ci sarà una serata danzante con la possibilità di gustare specialità tipiche come Turtun, Coniglio, grigliata e dolci di Castè.

Ecco altre proposte musicali di genere vario. Quelle di oggi: la Basilica Concattedrale di San Siro di Sanremo ospiterà alle 21, il concerto dell’organista Martin Baker nell’ambito del XXVI Festival Organistico Internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’.

Per la rassegna ‘Hanbury che spettacolo!’ i giardini Hanbury di Ventimiglia ospiteranno una serata di tango aperta al pubblico dal titolo ‘Milonga sotto le stelle’.

Altro genere di musica è quella degli ‘Erbagrama’, cover band della provincia che ripropone classici della musica pop-rock, con una selezioni di brani tratti dai successi italiani. L’appuntamento è per le 21.30 in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia.

Spostandoci nell’entroterra il Sagrato della Chiesa di Santo Stefano di Lucinasco ospiterà il concerto ‘Canti e racconti dal Brasile’ con Valbilene Coutinho (Voce), Fabrizio Forte (Chitarra 7 corde), Gilson Silveira (Percussioni).



Le proposte di domani: uno spettacolo musicale-corale-teatrale dal titolo ‘Migr’azioni corali – De Andrè &...’ è quello che si terrà domani sera ai giardini Hanbury di Ventimiglia. In scena il coro Troubar Clair & Liber Theatrum.

‘Meltin’ Pop & Poetry’ è il titolo dell’evento in programma ai Giardini Winter di Ventimiglia con canzoni e poesie del vecchio e del nuovo mondo.

Per il ‘FestiValdelMaro’, al Campo Sportivo di Aurigo, si terrà uno spettacolo dal titolo ‘Sorelle Tutte’: pagine da musical (Sister Act, Tutti Insieme Appassionatamente, Mamma mia). Scene e melodie interpretate dal coro conClaudia accompagnate alla tastiera da Tiziana Zunino e alle percussioni da Maurizio Pettigiani.

Concludiamo con due suggerimenti per trascorre alcune ore al fresco.

Oggi l'associazione culturale We Are For Beat New Era, insieme alla Pro Loco di Pornassio e al Comune di Pornassio daranno vita alla prima edizione di Nava Market Valley, la Fiera-Mercato che celebra l'autenticità e la diversità del patrimonio eno-gastronomico e artigianale della Valle Arroscia. L’evento si sviluppa in due luoghi: a partire dalle ore 12, il Piazzale di Colle di Nava verrà allestito per l’occasione, ricreando un percorso tra gli stands, dove si potrà pranzare con le specialità locali fino alle 22. Dalle 14 le Bands inizieranno ad accompagnare la ‘Market Experience’ dei visitatori, con i live di: Duo Manouches Café de Paris, Cecilia Stallone soulduo e Alex Antonov w/ Dichotomic Live Experience. Alle ore 19 il programma prevede, l’apertura del Forte Centrale di Colle di Nava alle visite e l’inizio della parte serale della manifestazione. Sarà un momento di arte, attraverso il video mapping della facciata ad opera dell’artista Davide Sinapsi e di musica con l’alternarsi dei vari djs, fino alle 3 del mattino. Djs: Jc Dj, Michele K + Alex Cosentino, Gliso, Nito Dj, Ellebeat, Otk. All’interno del Forte proposte di finger food e bar. L’accesso al Piazzale è gratuito mentre quello al Forte Centrale prevede un pagamento di 20 euro comprensivo di consumazione.

Un evento pensato per tutta la famiglia è il Festival dei Boschi che si svolgerà a San Romolo (frazione sulle alture di Sanremo) oggi e domani, con una programmazione distribuita in entrambi i giorni dalla mattina al tardo pomeriggio. Si tratta del primo festival dell'art-educazione in Italia ed è un evento in cui il confine tra gli artisti e i partecipanti è volutamente labile, perché gli stessi partecipanti diventano ascoltatori o fruitori di un'attività svolgendola insieme a chi anima: un'occasione dove tutti imparano da tutti.

Oggi, dalle 15, la musica è affidata alla band del polistrumentista Carlo Ormea nella declinazione di ‘Carlito e i suoi briganti’ e dalle 19.30 alle 21.30 circa agli Oggitani del violinista Sergio Caputo. Domani alle 11 ecco il concerto di musica barocca con gli archi dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretti dal M° Giancarlo De Lorenzo; nel pomeriggio, è la volta dei Jazz Manuche di Fabio Bruccoleri. Tanto il sabato quanto la domenica si potrà condividere la cena sul prato di San Romolo nell'iniziativa della ‘tavola-longa’. I laboratori hanno proposte per tutte le età, dai 3 ai 99 anni, possono quindi mettere insieme più generazioni e, come sempre, sono distinti nelle sezioni del ‘territorio’, dell’arte e artigianato, nelle attività distinte per fasce d'età (3-6 anni; 7-11 anni; 12-14 anni). Un'escursione per Monte Caggio è prenotabile nel sabato e un'escursione a Monte Bignone è prenotabile la domenica, con guida escursionistica. Tra le novità di quest'edizione, la pittura su vetro, il collage artistico e la clowneria; tra le conferme: la cesteria, la ceramica, la musico-terapia. Quasi tutti i i laboratori si ripeteranno quattro volte: alle 10, 11.30, 14.30 e 16.30. Ormai immancabile figura del Festival dei Boschi, è l'InCantastorie Daniel Delministro, attore ed educatore popolare che, domenica, legherà il tema dell'anno con tre interventi: alle 14, alle 16 e alle 18 e che guiderà sabato i presenti in una passeggiata botanica (leggere il programma nel dettaglio a questo link).





