Sanremo, il sottopasso di corso Imperatrice riaperto a tempi di record dopo l'annuncio in Consiglio comunale(Foto)

Dopo aver annunciato la sua riapertura, il sottopasso di corso Imperatrice è tornato ad essere funzionale dalla giornata di mercoledì 31 luglio. La conferma della sua riparazione a tempi record era stata data dall'assessore Massimo Donzella che, nel corso del consiglio comunale, a seguito di rimostranze da parte dei consiglieri della minoranza sulla condizione in cui si trova l'opera, ha voluto ribadire l'impegno da parte dell'amministrazione nella salvaguardia dell'area dal decadimento.

L'opera era stata chiuso dopo che alcuni passanti avevano notato i gradini che portano al sottopasso rotti e pericolosi per un eventuale passaggio. E’ stato così deciso di chiuderlo al transito per evitare guai peggiori. La Polizia Municipale ha subito interpellato il Dirigente del Lavori Pubblici, Danilo Burastero, che ha fatto immediatamente partire la procedura di somma urgenza, per iniziare al più presto i lavori.

Inizialmente era stata prevista una chiusura di 10-15 giorni per completare i lavori, ma alla fine nel giro di 48 ore il sottopasso è stato riaperto e reso più pulito e decoroso, proprio come chiesto dal sindaco Alessandro Mager. Purtroppo il sottopasso dell’Imperatrice è spesso nel mirino dei vandali con danni che vengono messi a segno soprattutto la notte e dentro la galleria, con scritte, graffiti e spesso anche danni alle strutture.