Pigna, adozione del rapporto preliminare ambientale: in consiglio comunale passa la 'pratica Littardi'

E' passata, ieri sera in consiglio comunale a Pigna, la 'pratica Littardi' incentrata sull'adozione del rapporto preliminare ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge della Regione Liguria n. 32/2012 e SS.MM.II.

Era uno dei sei punti all'ordine del giorno. "E' un'adozione del rapporto preliminare ambientale" - commenta il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - "E' un atto dovuto perché abbiamo degli obblighi di legge e avevamo delle scadenze. Avevamo, infatti, tempo fino al 9 agosto per fare questo consiglio comunale".

"Questo atto arriva dopo aver aperto la Conferenza dei Servizi alla fine del dicembre 2022" - fa sapere Trutalli - "Dopo sedici mesi hanno prodotto un rapporto preliminare ambientale che dovevamo trasmettere in Regione. La pratica non si è discussa, è stata portata e approvata in consiglio comunale. Il Comune ne ha preso atto e lo ha trasmesso. Abbiamo adottato questo rapporto preliminare ambientale e lo trasmettiamo, pari pari, in Regione. Vedremo, poi, cosa dirà la Regione".

La pratica era riferita alla realizzazione di un allevamento di capre e di un caseificio a Pigna che i Littardi, nel 2009, avevano chiesto di poter realizzare. "Siamo già stati fatti oggetto di cause, anche in Consiglio di Stato. Abbiamo così fatto e allegato delle memorie nostre, che riguardano più che altro l'aspetto idrogeologico e idrografico del territorio, e anche la minoranza ha fatto una memoria" - dice Trutalli - "Si apre poi la possibilità all'accesso agli atti, a chi avrà interesse a farlo per essere informato, ai soggetti che sono portatori di interessi specifici".