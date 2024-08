Un allevamento di capre e un caseificio a Pigna. La 'pratica Littardi' sbarca in consiglio comunale. Sarà uno dei temi che verranno discussi nel corso della seduta in programma questa sera alle 19 nella sala consiliare del Comune.

Sono, infatti, sei i punti all'ordine del giorno: lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; la pratica Littardi Andrea e Littardi Elisa, in particolare l'adozione del rapporto preliminare ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge della Regione Liguria n. 32/2012 e SS.MM.II.; la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva ex articolo 166 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e SS.MM.II; ragioneria e bilancio, in particolare una comunicazione della variazione di cassa disposta al bilancio di previsione 2024-2026 dalla Giunta comunale con provvedimenti n. 37 del 31/05/2024, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del Tuel; l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del decreto legislativo n 267/2000 e la presentazione al consiglio comunale da parte del sindaco delle linee programmatiche di mandato.

L'inserimento della 'pratica Littardi' all'interno dell'ordine del giorno è stata una richiesta della minoranza per poter parlare del caseificio che, nel 2009, i Littardi avevano chiesto di realizzare.