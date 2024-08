Sanremo: dal 7 agosto con 'Adventures II' torna nella Pigna l'appuntamento con 'Piña Festival'

Torna l’appuntamento con ‘Piña Festival', prodotto dall'associazione culturale ‘Adventures Sanremo II’, giunto alla quarta edizione e che si svolgerà dal 7 all'11 agosto.

L'obiettivo di Piña 2024 è "Più Pigna", ovvero mettere il festival maggiormente in contatto col quartiere e con la città, facendo vivere agli avventori, principalmente stranieri o provenienti da fuori Liguria, la magia del quartiere e dei suoi abitanti, cercando di creare sempre più valore per un territorio che negli ultimi anni sta iniziando a percorrere una parabola di crescita positiva. Per questo motivo usciamo da San Costanzo e portiamo gli avventori in spazi più nascosti, che sono i local hanno la fortuna di conoscere. Per la prima volta il festival sta vendendo ticket anche fuori dall'Europa.

7 agosto: come ormai ogni anno la serata inaugurale del festival avrà luogo al Forte Santa Tecla. Per ottenere gli spazi abbiamo nuovamente partecipato al bando emesso dal Ministero della Cultura, che prevede l'installazione di un'opera d'arte, a cui colleghiamo una sera di musica elettronica. Quest'anno sarà un collettivo tedesco, Public Possession, ad occuparsi di entrambi gli aspetti artistico e musicale, con uno showcase di quasi tutti i loro artisti.

Nello specifico verranno installati 30 poster di grafiche da loro prodotte e ci saranno 4 Djset, tra cui quelli del selector Bell Towers e dall'astro nascente Sedef Adasi che, grazie al suo party residente al Berghain Panorama Bar di Berlino "Hammam Nights", sta diventando uno dei nomi femminili più in rapida crescita del panorama Techno-Electro. Per l'ingresso è previsto un ticket acquistabile su Dice.fm o sul nostro sito pinhafestivalsanremo.com

8, 9 e 10 agosto: i giorni centrali del festival avranno luogo alla Pigna dalle 16.00 all'1.00, I concerti e Djset sono interamente gratuiti.

La novità di quest'anno è l'apertura di un terzo palco in Piazza Cisterna dove avrà luogo un concerto live al giorno, in seguito ad un tour di degustazioni di vino naturale coi produttori Lusenti, Rondelli, Wine Governo e Vini Inversi, che porterà gli avventori a conoscere gli angoli più nascosti della Pigna.

I palchi sono: Main Stage in piazza San Costanzo, dove avranno luogo live e Djset tra cui l'esclusiva italiana di Eternal Love live Band che presenta il suo EP "La Pantera", e i Djset dell'americana Livwutang, l'inglese Millie Mckee e l'australiana Adriana, per citarne alcuni.

TNP stage: il secondo stage è co-curato dalla radio olandese Radio Tempo Nao Para, che trasmetterà in diretta globale tutti i djset. Gli artisti provengono da ogni parte del mondo.

Piazza Cisterna sarà la novità diurna del festival per coloro che vogliono godersi il quartiere alla luce del sole gustando vino naturale raccontato direttamente dal produttore. La programmazione è curata dal batterista-rapper Luigi Arieta, di Casa Pigna Sanremo, uno dei talenti più cristallini della scena.

9 e 10 agosto: gli after party del festival avranno luogo all'interno di Villa Ormond, perchè è vero che l'obiettivo dell'associazione è la rigenerazione del quartiere Pigna attraverso l'organizzazione di eventi culturali-musicali, ma perchè la programmazione possa diventare di intreresse globale sentiamo la necessità di far conoscere agli avventori altri spazi in città

11 agosto: la giornata conclusiva del festival avrà luogo al Monkey's Beach Club, locale di recente apertura sul lungomare di Sanremo. E' la prima volta che portiamo l'evento in un locale privato, ma la necessità di avvicinarsi alle spiagge, considerata la forte affluenza da regioni e paesi lontani dal mare, è sempre maggiore.