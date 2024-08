L’Ariston sbarca ad Aregai: dal 5 al 9 agosto, cinema all’anfiteatro del porto di Santo Stefano al Mare

E’ in programma nella settimana dal 5 al 9 agosto una rassegna dei più prestigiosi titoli della filmografia dell’Ariston di quest’anno, con una anteprima nazionale, nell’anfiteatro di Marina degli Aregai.

I titoli più celebrati di quest’anno cinematografico verranno proposti sotto un cielo di stelle, su un palcoscenico all’aperto organizzato sugli spalti del porto, con lo schiumare delle onde contro i fianchi degli yacht come sottofondo e la fresca brezza della sera a spirare dal mare sul pubblico.

I film che animeranno le serate degli ospiti sono: 'Cattivissimo me', in anteprima nazionale; 'Kung Fu Panda', 'Inside Out', perfetti per divertire adulti e bambini, 'Deadpool&Volverine', per gli amanti delle avventure Marvel, e 'Un mondo a parte', per ridere insieme alle rocambolesche vicende di Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Di seguito il programma:

Inside Out 2 (lunedi 5 agosto ore 21,15)

Un mondo a parte (martedi 6 agosto ore 21,15)

Cattivissimo me - ANTEPRIMA NAZIONALE - (Mercoledi 7 agosto ore 21,15)

Kung Fu Panda (giovedì 8 agosto ore 21,15)

Deadpool & Volverine (venerdì 9 agosto ore 21,15)

Prezzo del biglietto: €7 (intero) €5 (ridotto)