Sanremo: spaccia droga ai giardini Medaglie d'Oro, 61enne matuziano fermato dalla Polizia

Gli agenti del reparto Anticrimine e del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 61enne per spaccio di droga.

L’uomo è stato notato nella zona dei Giardini Medaglie d’oro, mentre cedeva una dose in cambio di 10 euro. L’uomo, un sanremese, era già noto alle forze dell’ordine mentre la dose di hashish, trovata addosso al ‘cliente’, è stata sequestrata.

Gli agenti hanno anche arrestato un tunisino di 45 anni, ricercato da qualche giorno per l’esecuzione di un provvedimento restrittivo disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Genova. L’uomo, già affidato in prova ai Servizi Sociali, era stato segnalato più volte nell’ultimo periodo, per ripetute violazioni alle prescrizioni impostegli dal Magistrato di Sorveglianza ma anche per alcuni reati contro il patrimonio. Ora è in carcere.