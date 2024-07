Gran finale a tutto gusto, questa sera per 'Bordighera Un Mare di Sapori'

Ultimo appuntamento per tutti gli appassionati del buon gusto, questa sera, mercoledì 31 luglio, nel salotto enogastronomico del Lungomare Argentina per “Bordighera Un Mare di Sapori”. Un successo indiscutibile quello ottenuto in questa edizione dai grandi numeri, come testimonia la forte crescita di pubblico, registrata nelle sere precedenti.

«Un successo - sottolinea il Presidente Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre - dietro il quale non c’è solo l’amore per la convivialità ma il desiderio di riscoprire insieme il nostro territorio e le sue tipicità».

I ravioli di ricotta, limone e gamberi, le orecchiette ai moscardini, il crudo di spada con taboulè, gli scrigni di cacio e pepe cozze e crema al basilico, la lasagnetta al pesto, la piadina di ceci con baccalà mantecato, le cozze alla corsara, il cappon magro, il panconiglio, le chicche di Fassona con tartufo estivo di Seborga, i gamberi in panko, il fritto di calamari e gamberi, la buridda di seppie e bietoline e molto altro ancora, che potrà essere degustato ancora stasera, accomodandosi sulle grandi tavolate, distribuite lungo tutto il percorso del lungomare a partire dal Ristorante Chica Loca sino al ristorante Agua.

Un percorso degustativo per soddisfare tutti i palati! Un invito agli amanti della buona cucina, perché non si lascino scappare l’occasione di conoscere i migliori piatti del Ponente Ligure e carpire i segreti degli chef di Bordighera. Non mancherà la musica a fare da sottofondo alla serata. Spazio dedicato anche ai mercatini dell’artigianato e ai commercianti della città, che arricchiscono e allietano il viaggio ideale del visitatore. Una vera e propria festa, per trascorrere l’ultima serata di “Bordighera Un Mare di Sapori” in divertimento e in compagnia del buon cibo e della musica.

Orario manifestazione 19.00 – 1.00