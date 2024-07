Ospedaletti e il campetto di strada Vallegrande, Lugarà: "Nessun riscontro dal Comune sulla nostra mozione"

Dopo aver depositato al protocollo del comune una mozione lo scorso 25 giugno, il gruppo consiliare di minoranza Ospedaletti Insieme torna sulla questione legata al "campetto" di strada Vallegrande. Un mese fa Lugarà, Taggiasco e Goso, presentando la mozione, chiedevano al Comune la possibilità di aprire e rendere l'utilizzo gratuito della struttura.

Una richiesta dettata "dalle famiglie, che stanno attendendo anch'essi una risposta", fanno sapere da Ospedaletti Insieme. Gli stessi genitori avrebbero evidenziato "che alla data odierna si continuano a leggere proclami e annunci su futuro e progetti di grandi opere ma nulla viene detto in merito ad una proposta per una piccola iniziativa/richiesta che avrebbe un importate valore sociale".

Eppure, come sottolineato, "alla data odierna, decorso oltre un mese dal deposito, in relazione a tale proposta non è stato ricevuto alcun riscontro né è stata portata all'ordine del giorno al Consiglio Comunale al fine di discutere tale proposta nell'interesse della cittadinanza", sottolineano dal gruppo. "Si rammenta che le mozioni ai sensi di regolamento vanno portate all'attenzione del consiglio ovvero essere riscontrate. Ciò premesso, tenuto conto che tale proposta nasce dalla richiesta delle famiglie, che stanno attendendo anch'essi una risposta, alla data odierna si continuano a leggere proclami / annunci su futuro e progetti di grandi opere ma nulla viene detto in merito ad una piccola richiesta che avrebbe un importate valore sociale, conseguentemente si sollecita riscontro".

Il testo integrale della mozione

“Gli scriventi consiglieri: avv. Valentina Lugarà, sig. Maurizio Taggiasco, dott. Alessandro Goso, per il Gruppo Ospedaletti Insieme, con il presente atto intendono promuovere da parte del Consiglio Comunale, la deliberazione di:

apertura ed utilizzo gratuito ai fini sociali ed attività ludiche e destinato ai minori, dell'area pubblica (“struttura polivalente - “campetto”) sita in strada Vallegrande.

La presente proposta vista la presenza di circa 15/20 bambini residenti nel quartiere di strada Vallegrande (zona Case Popolari) che quotidianamente giocano prevalentemente nelle zone limitrofe alla strada (con evidenti rischi per l'incolumità sia dei minori che dei passanti) e perviene anche a seguito delle richieste rappresentate da parte di molti residenti genitori.

Il tutto tenuto conto che la predetta area (“campetto”) è da anni inutilizzato e può essere utilmente destinato in loro favore in attesa della futura definitiva destinazione. Il tutto secondo le modalità di apertura e chiusura che dovranno essere stabilite dall'amministrazione affinché venga mantenuto un presidio di sicurezza in favore della struttura e della comunità.

Si richiede una risposta per iscritto. Si ringrazia, auspicando in un accoglimento della presente proposta.”