Successo ieri sera per l'avvio della nona edizione di 'Bordighera un Mare di Sapori'

Ottimo inizio per la nona edizione di “Bordighera un Mare di Sapori”, manifestazione organizzata dalla Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con Comune di Bordighera e Regione Liguria.

Grande entusiasmo e partecipazione di pubblico, con un lungomare Argentina gremito di gente come non si è abituati a vedere. L’appuntamento è per questa sera, sempre dalle 19, per il secondo appuntamento. “Bordighera Un Mare di Sapori” è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi del comprensorio della Riviera dei Fiori.

I ristoranti aderenti all’iniziativa hanno collaborato alla realizzazione di menù capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina del territorio, per deliziare il palato di ogni visitatore. L’appuntamento con questa manifestazione rappresenta un evento chiave per la promozione dell’enogastronomia locale, convinti dell’importanza di far conoscere meglio le nostre eccellenze ai numerosi visitatori e turisti. Un segnale che la manifestazione piace non solo ai bordigotti, ma anche ai tanti visitatori accorsi dalle città limitrofe per conoscere le eccellenze gastronomiche locali.

«Siamo soddisfatti non solo dai numeri ma anche dal target raggiunto – commenta il Presidente della Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre – oltre alle famiglie e a chi da anni è fedele a Mare di Sapori, abbiamo registrato la presenza di molti giovani appassionati e interessati al tema».

La grande affluenza dimostra che la formula di fare rete tra i diversi protagonisti della serata rappresenta un approccio vincente. Il messaggio che si vuole trasmettere è che Bordighera rappresenta il luogo per approfondire meglio la cultura gastronomica del territorio. Ad accompagnare il momento di festa e convivialità, anche tanta musica.