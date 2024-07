Sanremo: cartelli 'obsoleti' per lavori sull'Aurelia Bis, la Municipale chiede ad Anas di cambiare le date

“I cartelli non sono stati tolti perché serviranno ancora nei prossimi giorni”: interviene in questo modo il comando della Polizia Municipale di Sanremo, in riferimento ad una segnalazione di un lettore (QUI) su alcuni cartelli che riguardano i giorni scorsi, all’ingresso dell’Aurelia Bis.

I cartelli, infatti, serviranno per altri lavori, in quanto l’intervento sull’importante arteria di cornice non è ancora terminato. Dalla Municipale matuziana è comunque partito un invito all’Anas (che si occupa dei lavori) di apporre degli adesivi con le nuove date sui cartelli. I lavori ono stati sospesi per il mese di agosto.