Dolceacqua, dà fuoco al magazzino dell'agricamping: arrestato dipendente

Arrestato, in flagranza di reato, il responsabile dell'incendio a un capannone, avvenuto ieri notte, a Dolceacqua. Stando alle prime ricostruzioni si tratta di un cittadino bengalese che, da tempo, lavorava come dipendente presso la struttura ricettiva in cui ha appiccato il rogo.

I carabinieri della stazione di Dolceacqua, questa mattina, hanno, infatti, arrestato colui che aveva dato fuoco al magazzino dell'agricamping. In queste ore le forze dell'ordine stanno indagando per capire quali sono le cause che lo hanno portato ad appiccare il fuoco al magazzino, che è stato completamente distrutto dall'incendio. Un gesto che poteva costare ancor più caro, in quanto le fiamme potevano anche arrivare a interessare la fitta boscaglia del bosco circostante.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: in tarda mattinata si è tenuta l’udienza di convalida e, al termine, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del giudizio. L'uomo deve rispondere di “danneggiamento seguito da incendio”, articolo 424 del Codice Penale, reato per cui rischia sino a oltre cinque anni di reclusione.