Incendi dolosi nella notte: a Vallecrosia presa di mira una lavanderia e a Dolceacqua un capannone (Foto)

Notte di fuoco, quella appena trascorsa tra Dolceacqua e Vallecrosia. Nel primo caso, verso le 23.30 di ieri, è stato dato alle fiamme un capannone agricolo.

Questa mattina alle 5, invece, un incendio di probabile origine dolosa ha parzialmente distrutto i locali della lavanderia ‘Troia’, in via San Rocco a Vallecrosia, dove sono andati in fiamme anche quattro mezzi parcheggiati fuori.

In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno spento le fiamme mentre i Carabinieri delle due stazioni stanno svolgendo le indagini del caso.