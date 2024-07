Bordighera: aperitivo chiarificatore tra Pallanca e Ingenito, rientra la mini crisi in Consiglio

E’ rientrata, come era previsto, la mini crisi politica tra l’Amministrazione di Bordighera guidata da Vittorio Ingenito e Fratelli d’Italia. Nell’ultimo Consiglio comunale, infatti, era nata una diatriba tra il capogruppo Massimiliano Di Vito e il primo cittadino.

Era subito insorto il segretario cittadino, Giacomo Pallanca, offrendo ma chiedendo allo stesso tempo il rispetto dei ruoli. Nel weekend si è incontrato con il primo cittadino e ha confermato il cordiale colloquio di chiarimento tra le parti.

“E’ stato un momento di confronto – ha detto Pallanca – nel quale abbiamo confermato l’assoluta fiducia nei confronti del sindaco. Non stiamo assolutamente tramando alle spalle ma ho voluto chiarire le procedure. La presenza di Di Vito in Consiglio – ha terminato Pallanca – non è da semplice Consigliere ma, visto che è anche il capogruppo, rappresenta il partito. E’ stato il modo di rinfrescare i ruoli nel rispetto delle parti reciproche”.