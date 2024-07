Concerto dell'ensemble 'Amarcord' a ‘E...state in vigna in Altavia’ con Liber Theatrum

E’ in programma Giovedì 1 Agosto alle ore 21.30 con il gruppo Amarcord e il concerto “Un bacio a mezzanotte” la terza serata di musica dal vivo inserita nella rassegna “E…state in vigna in Altavia” originale e multipla serie di appuntamenti musicali e teatrali, ma non solo, organizzata sino a metà settembre da Liber Theatrum in una nuova e affascinante location nell'entroterra della Val Nervia: i vigneti di una delle più note e prestigiose aziende vinicole dell’estremo Ponente ligure.

Dopo i concerti dei Taità e della Ligustica Ensemble (con un doveroso omaggio alla memoria di Fabrizio De Andrè) il nuovo appuntamento sarà dedicato al migliore e indimenticabile swing italiano di artisti di fama in attività durante gli anni ‘50-‘60 quali Nicola Arigliano, Gorni Kramer, Pippo Barzizza, Lelio Luttazzi Renato Rascel e altri ancora.

Sul palco, a intrattenere il pubblico che ha già mostrato di apprezzare le precedenti serate sotto le stelle al fresco dell’entroterra di Dolceacqua (in località Arcagna) ci saranno la chitarra e la bella voce di Marisa Fagnani, il clarinetto e il sax del maestro Mirco Rebaudo e i virtuosismi di Gianni Martini con il suono della sua suggestiva fisarmonica.

“E…state in vigna in Altavia” proseguirà con due appuntamenti teatrali proposti da Liber Theatrum: Venerdì 9 Agosto alla vigilia della “notte di San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti” con lo spettacolo “Le stelle ci guardano” e nel pomeriggio di Domenica 15 Settembre alle ore 17.30 con lo spettacolo “Di vino e di vendemmia”.

A tutto ciò si aggiungono gli appuntamenti con “Ebbri di stelle” sette serate dedicate alle stelle con osservazione astronomica del cielo guidata dall'Associazione Stellaria.

Oltre a godere anche solo dei concerti e degli spettacoli teatrali, in tutte le serate è prevista la possibile visita della cantina e l’apericena picnic con prodotti a KM zero e la degustazione dei vini Altavia.

INFO prenotazione e costi, anche su Whatsapp al: 3386273449 - 3804703395 (english speaking) liber.theatrum@gmail.com - WWW.LIBERTHEATRUM.COM

Per l’apericena picnic degustazione solo prenotazione online su www.altavia.im.it