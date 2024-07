Ventimiglia, proseguono i lavori del centro ricreativo per anziani. Scullino: "Progetto finanziato dalla nostra amministrazione"

"Finalmente oggi è arrivato il primo bilico che ha consegnato la struttura metallica portante zincata, pilastri e travi, relativa alla definitiva realizzazione del nuovo centro servizi e ricreativo per le persone della terza età di via Veneto. Tutto il nuovo complesso misura in totale 349 metri quadri all'interno e 140 metri quadri all'esterno, e dovrebbe ospitare, oltre a tutte le persone che vorranno ritrovarsi per socializzare, anche gruppi e associazioni che praticano i molteplici giochi tra i quali le carte, come burraco e belotta. Il nuovo centro voluto, progettato e finanziato dalla nostra amministrazione costerà 1.105.000 euro ed è stato finanziato interamente con fondi regionali del Pnrr" - commenta l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Mi è doveroso ringraziare il commissario straordinario, Samuele De Lucia, perché su mia richiesta, essendo oramai tutto pronto, ha accettato di bandire la gara e ha assegnato il cantiere alla ditta vincitrice" - sottolinea Scullino - "Mi assicurano che in soli due mesi l’intera costruzione sarà ultimata e il bellissimo e funzionale centro sarà a disposizione dei ventimigliesi".

"Ho un solo rammarico, che il gentile dottor De Lucia, purtroppo, non ha avuto la forza o non ha amministrativamente potuto bandire anche l'importante gara per la costruzione della nuova e fantastica passerella ciclopedonale a campata unita che era già totalmente approvata dagli organi di controllo e dalla conferenza dei servizi, e oggi sicuramente sarebbe già stata completamente realizzata" - mette in risalto Scullino - "Il costo totale era di 12 milioni di euro ma avevamo 500.000 euro donati da Sas il Principe Alberto II’ di Monaco, e spero che ci siano ancora, quindi serviva concretizzare solo il già approvato prestito flessibile per i rimanenti 11.500.000 euro. Con la decisione della nuova amministrazione di bocciare il nostro progetto e incaricare i tecnici di studiarne uno nuovo, senza ciclabile e con un pilastro centrale nell’alveo, vedremo quanto sarà la spesa finale e, soprattutto, quali saranno i tempi di realizzazione".