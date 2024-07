Bordighera, pubblicato il bando di servizio civile digitale: ecco come partecipare

Pubblicato il bando di servizio civile digitale (https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Notizie/Bando-Servizio-Civile-Digitale-2024); il termine ultimo per presentare le domande scade alle ore 14 del 26 settembre 2024. Lo rende noto il comune di Bordighera.

La o il giovane verrà inserito per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali; sarà riconosciuto un contributo economico di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per coloro che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

L’attività comprenderà sia la collaborazione con gli Uffici Comunali nel processo di digitalizzazione sia la presenza in front office per affiancare e orientare i Cittadini nell’utilizzo dei servizi online erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

· cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

· aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

· non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ulteriori requisiti e indicazioni per la partecipazione sono riportati nel bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. È necessario essere in possesso dello SPID.

All’interno della piattaforma DOL, per candidarsi al servizio civile del Comune di Bordighera è necessario scegliere:

· Programma SCD – COMUNI DIGITALI CONNESSIONI UNIVERSALI

· Progetto Comuni Digitali in Piemonte e Liguria

· codice sede 199927

Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le indicazioni necessarie per presentare domanda e sulle procedure di selezione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

COMUNE DI BORDIGHERA

Persona di riferimento John CERESI

TEL. 0184 272 207 - E-Mail: j.ceresi@bordighera.it

Ufficio Servizio Civile SCANCI

Tel 02 72629633 – 629 – 670 – 646 – 644

E-mail: info@scanci.it - www.scanci.it