Bordighera, pronto il nuovo parcheggio in via Forlì: avrà oltre 80 posti auto (Foto)

Il nuovo parcheggio in via Forlì a Bordighera è pronto. Non verrà, però, aperto oggi, come annunciato in consiglio comunale, perché mancano piccoli accorgimenti.

Una decisione presa dopo un sopralluogo, avvenuto in mattinata, dell'Amministrazione comunale, era infatti presente l'assessore Walter Sorriento, dei tecnici del Comune e della polizia locale. Verrà comunque aperto nei prossimi giorni e sarà a disposizione di cittadini e turisti. "A breve l'apertura del nuovo parcheggio di via Forlì con oltre 80 posti auto in prossimità delle spiagge" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione Ingenito, in particolar modo dal vicesindaco Marco Laganà, per restituire alla cittadinanza i parcheggi tolti sul lungomare per permettere la realizzazione della pista ciclabile.