Bordighera: sabato prossimo torna ai Giardini Lowe l'appuntamento con 'Cinema in Giardino'

L’emozione di 'Cinema in Giardino' torna a Bordighera, sabato prossimo, con 'Troppo cattivi', film d’animazione per una serata dedicata ai più piccoli… ma non solo.

Alle 21.20, con ingresso gratuito sotto gli ulivi dei Giardini Lowe di via Vittorio Veneto, sul grande schermo sarà protagonista una divertentissima banda di criminali che si trovano ad affrontare la loro truffa più difficile: diventare cittadini modello per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare il Delfino d'oro. Nel corso della serata sarà presente il food truck per un piacevole momento di pausa.

'Cinema in Giardino' fa parte del calendario 'Un mare di Eventi – Estate 2024', organizzato direttamente dal Comune di Bordighera, cui si affiancano tutte le manifestazioni realizzate dalle associazioni grazie al contributo economico da parte dell’Amministrazione e con il patrocino della città.