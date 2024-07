Bordighera, proseguono i lavori di sicurezza ed efficientamento della scuola di via Pelloux (foto)

Terminata l’installazione dei nuovi serramenti e portoncini d’ingresso della scuola di via Pelloux, a Bordighera; l’intervento rientra nei lavori di efficientamento energetico dell’edificio, avviati lo scorso aprile, che prevedono anche la coibentazione della copertura e il rifacimento del manto in tegole.

“Confermiamo il nostro impegno per la sicurezza dei ragazzi, nonché per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico”, commenta l’Amministrazione Ingenito.

“Per le scuole di via Pelloux, queste opere di efficientamento seguono il progetto innovativo di riduzione del rischio sismico che abbiamo portato a termine già nel 2021. La scuola Rodari oggi è in sicurezza antisismica, usufruisce di un’area esterna completamente riqualificata con un campo polifunzionale e anch’essa ha visto la sostituzione di tutti gli infissi esterni. Infine, presso Maria Primina è stato sostituito il vecchio sistema di riscaldamento e sono state allestite nuove dotazioni sportive. Tanti interventi dal 2018 ad oggi, tutti per garantire che la vita didattica possa svolgersi in un’ambiente sicuro, sereno e di qualità”, conclude l’Amministrazione.

L’investimento per l’efficientamento energetico della scuola di via Pelloux ha superato € 923.000,00 euro, di cui più di € 633.000,00 assegnati da Regione Liguria e la restante parte finanziata con fondi comunali. Questa cifra si somma agli oltre € 3.800.000 per la messa in sicurezza antisismica dello stesso plesso, che oggi può essere considerato un esempio riuscito di riqualificazione a tutto tondo.​