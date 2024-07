Vallecrosia, riqualificazione di via Don Bosco: al via il cantiere del nuovo lotto (Foto)

E' iniziato il cantiere del nuovo lotto funzionale per il completamento di via Don Bosco a Vallecrosia. Lo annuncia il sindaco Armando Biasi.

Il nuovo progetto di riqualificazione della via prevede la realizzazione di cento nuovi posti auto. "Iniziato un altro cantiere nella nostra città" - fa sapere il primo cittadino - "Un nuovo lotto funzionale di completamento di via Don Bosco. Affidati i lavori all'impresa Zanotto Marco srl di Sanremo per un importo di circa 600.000 euro".

La riqualificazione completa del parcheggio e del marciapiede lato ovest avrà inizio a settembre. "In questo mese saranno sostituite le recinzioni lato ovest e sarà posizionato l'arredo urbano" - svela il sindaco Biasi - "Interromperemo i lavori ad agosto per non creare disagi durante l'aumento delle presenze turistiche. A settembre si inizierà la completa riqualificazione del parcheggio e del marciapiede lato ovest. Come promesso in campagna elettorale, fatti e non parole. Noi ci siamo".