Mobilitazione di soccorsi, questa sera al cosiddetto ‘passo della morte’, tra l’Italia e la Francia, dove un migrante che cercava di varcare il confine è rimasto bloccato e in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed i loro colleghi di Mentone. Dopo qualche momento di difficoltà il migrante è stato tratto in salvo e consegnato ai sanitari per il trasporto in ospedale.