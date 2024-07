Superstrada di Taggia, ok alla messa in sicurezza dell'incrocio: prima la cessione dei terreni, poi la rotonda

Un tratto stradale dove nel 2020 si sono verificati due incidenti mortali e che l'amministrazione, negli anni, ha cercato in tutti i modi di rendere più sicuro, come dimostrano le barriere in new jersey e il rilevatore di velocità. Accortezze che sembrerebbero non bastare ed ecco quindi che nelle prossime settimane partiranno i lavori per far nascere la nuova rotonda. Il progetto è stato presentato dal Comune di Taggia e dalla Provincia di Imperia.