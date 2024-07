Sanremo: nel cuore della Pigna è tutto pronto per l'11ª edizione di Bravo Jazz

La location unica delle terrazze di San Costanzo diventa per l’11° anno il grande stage dove il jazz nelle sue molteplici declinazioni è diventato un punto fermo di assoluto valore. Nel cuore della Pigna è tutto pronto per l'edizione 2024 di Bravo Jazz.

“Negli anni si è sempre cercato di creare l’ambiente più consono alla musica jazz - dicono gli organizzatori - il fatto che la rassegna anticipi di una settimana Rock in The Casbah, dimostra ancora una volta l’assoluta qualità di un luogo che sa rendere ogni emozione musicale scaturita da generi spesso molto diversi tra loro. L’apoteosi del decennale, dove Fare Musica ha proposto una star internazionale condivisa tra le manifestazioni, si è dimostrato un importante solco sul quale costruire l’11ª edizione. La direzione artistica di Enzo Cioffi ha scelto così un cast particolareggiato e quanto mai esplicativo del grande mondo del jazz, cast che ha il suo culmine internazionale nella prima serata della rassegna con il grande swing di Ray Gelato. Serata realizzata con l’intervento come sponsor unico di Uno Energy”. L'organizzazione di Bravo Jazz è a cura dell'associazione Fare Musica (Giancarlo Forte, Enzo Cioffi, Larry Camarda, Simone Parisi) in collaborazione con il Comune di Sanremo, assessorato a Turismo e Manifestazioni.

Tutte le serate inizieranno alle 21.45 Il programma

Mercoledì 24 luglio Fare Musica e Uno Energy presentano:

The godfather of swing Ray Gelato & The Giants

Ray Gelato “the godfather of swing”, ha portato il suo marchio speciale di musica swing, jazz e R&B in tutto il mondo a partire dal 1988. Con la sua band di prim’ordine The Giants presentano uno spettacolo ad alta energia che non smette mai di trascinare la folla, farle battere i piedi e chiedere ancora di più.Il risultato è che Ray è stato paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima e definito “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz!” Il leggendario ‘Padrino dello Swing’ e la sua band hanno alle spalle una carriera illustre e di successo, che include una presenza di lungo termine al famoso Ronnie Scott di Soho, dove la band si esibisce ogni Natale registrando sempre il tutto esaurito.Ray ha anche suonato per Sua Maestà la Regina Elisabetta d'Inghilterra, ha aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall, ed è stato scelto per suonare al matrimonio di Sir Paul McCartney. Eccezionali le sue interpretazioni di brandi classici del genere, spesso coloriti da un italiano molto “Brooklyn Addicted”, alternati a sue composizioni originali, ormai assunte al ruolo di Classici del genere.

Giovedì 25 luglio Fabris Five for Monk

Jose Fabris voce - Frank Taschini Sax tenore e Soprano - Lorenzo Herrnhut Girola Chitarra - Alberto Micciché basso elettrico - Enzo Cioffi batteria

Un tributo molto particolare al grande pianista americano Thelonious Monk. Idea nata da Giuseppe Fabris che con l’ascolto dello standard “Straight no chaser” ha iniziato a scrivere un testo in italiano. Un approccio di libera interpretazione sulla magica e sorprendente musica di Monk, musicista geniale ed innovativo, verrà linfa vitale per i musicisti e gli appassionati. Un omaggio, quindi, sempre modesto, umile, rispettoso ma quanto mai innovativo. L’ospite della serata sarà il sassofonista (tenore e soprano) Frank Taschini accompagnato da Enzo Cioffi alla batteria, Alberto Miccichè al basso elettrico, Lorenzo Herrnhut alla Chitarra e, chiaramente Giuseppe Fabris Voce.

Venerdì 26 luglio

Nina Papa 4tet

Nina Papa voce e percussioni - Bèatrice Alunni piano - Christian Pachiaudi basso elettrico - Cédric Le Donne Batteria percussioni

Rue Guiglia 5tet

Marco Neri chitarra e composizioni - Amaro Sampedro Lopez Sax - David Marques Piano e tastiere - Luca Leoncini basso elettrico - Luigi Arieta batteria

Nina Papa 4TET: un quartetto ricco di saudade e sensualità, caratteristiche del paese d’origine della cantante e percussionista Nina Papa, il Brasile. La sua calda voce rivisita alcune delle più. Belle melodie della bossa nova, alternate, con interpretazioni molto personali, a canzoni francesi. Cifra stilistica del nuovo album “Dans un Souffle”.

Rue Guiglia 5tet: Il quintetto nasce al conservatorio di Nizza, dall'unione di musicisti del Ponente ligure e nizzardi. I membri già fanno parte di un collettivo più ampio che anima più progetti originali che spaziano dal rock, al funk, all'hip hop fino appunto al jazz. Questo progetto, alimentato principalmente dalle mie composizioni ed arrangiamenti, propone nuova musica originale che mescoli le influenze musicali ed esperienze personali maturate negli anni, cercando di “raccontare” il tutto in chiave strumentale.