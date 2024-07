Speciale Weekend: i nostri migliori consigli per trascorre al meglio questo fine settimana in provincia di Imperia

Fine settimana sempre più ricco di eventi nella nostra provincia. Sono talmente tanti che non è certo semplice scegliere quelli più interessanti: sarebbe una lista veramente lunga. Noi ne abbiamo selezionati alcuni. Comunque ricordiamo che potete consultare l'Agenda Manifestazioni per trovarne molti altri.

Andiamo per gradi ed iniziamo nel proporre quelli per la giornata odierna. Per chi si vuol passare qualche ora spensierata di sano divertimento e, perché no, anche degustando buoni piatti non c’è nulla di meglio delle feste di piazza.

A Taggia sale l’attesa per la grande festa del Carnevale estivo di Arma di Taggia in programma questa sera a partire dalle 20.30. Ogni anno la manifestazione vede la partecipazione delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di tanti gruppi di amici che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica. La serata inizierà in piazza della Vittoria, alle 20.30, con DJ Prince e i gruppi in maschera pronti per sfilare nelle vie del borgo marinaro. Alle 21 le scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport si esibiranno in piazza Tiziano Chierotti.

Alle 22 partirà il corteo che attraverserà il lungomare, via Queirolo e arriverà in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderlo ci sarà il mitico showman Gianni Rossi, presentatore della manifestazione. Ad aprire la sfilata saranno, per la prima volta, gli sbandieratori di Ventimiglia. L’edizione 2024 vedrà anche la partecipazione del gruppo di percussioni Bloco JA, diretto dal maestro Andrè Trabucco; dei trampolieri di Fem Spettacoli e di Katy Silva con le sue bravissime e bellissime ballerine brasiliane.

La manifestazione ‘Sulle orme del Corsaro Nero’ animerà il centro storico di Ventimiglia da questo pomeriggio alle 17. Illusionismo, chiromanti, taverne dei pirati, musica, danza, artisti itineranti, giocolieri, acrobati e la 'caccia al tesoro animeranno la città alta. C’è grande attesa da parte di residenti e turisti per questa manifestazione che partirà alle 17 con la caccia al tesoro per i bambini, seguita alle 20 dalla caccia del tesoro per adulti. Alla sera proseguirà con diversi intrattenimenti. Ambientazioni, spettacoli e musica dal vivo catapulteranno perciò Ventimiglia Alta indietro nel tempo e precisamente all'epoca dei pirati.



‘Cucurbita moscata’ è una speciale zucchina molto utilizzata nella cucina tipica della Liguria. Di colore verde chiaro deve il nome alla sua forma: molto lunga e sottile con un arrotondamento finale, simile ad una ‘trombetta’. E questa speciale verdura sarà al centro della festa, la Sagra della trombetta appunto, in programma questa sera ad Ospedaletti. La degustazione prenderà il via alle 20 in Via Roma e Piazzetta Sant'Erasmo mentre i biglietti si potranno acquistare alla cassa posizionata presso la Torre Saracena.

Torna, per il terzo anno di fila, l’evento che vede protagonisti il Rossese di Dolceacqua (o più semplicemente ‘Dolceacqua’) - prima Doc della Liguria che ha festeggiato, nel 2022, i 50 anni - ed i suoi produttori. L’appuntamento con Il ‘Dolceacqua’ in piazza è per oggi sabato 20 luglio, dalle ore 18 alle 23, nella centralissima piazza Mauro di Dolceacqua con la possibilità di effettuare un percorso libero di degustazione, al costo di soli 15 euro, inclusi il calice personalizzato e la relativa tasca da mettere al collo. Tutto questo con il racconto dei vignaioli e di qualificati sommelier. Non mancherà, per chi volesse accompagnare la degustazione dei vini con buon cibo, un’apposita zona dedicata a specialità gastronomiche tipiche. La serata sarà allietata dalla musica della Simil Jazz Band, gruppo che proporrà un repertorio che abbraccia i classici del jazz e la musica pop, italiana e non. I componenti sono Mauro Cortelli (sax, clarino e flauto), Angelo Guglielmi (tromba), Adriano Strangis (trombone), Cesare Ruggeri (basso elettrico), Gianni Raspaldo (batteria), Alessia Capaccioni (cantante) e Bruno Bovenzi (piano e tastiere).

A Cosio d’Arroscia domani torna la Festa delle Erbe e della Lavanda: a partire dalle ore 10, apertura del mercatino con bancarelle per le vie del borgo, musica e intrattenimento per i bambini con il Mago Taz. Alle 12.30 partirà il percorso gastronomico itinerante per i freschi carruggi del centro storico, lungo i quali si potranno gustare le numerose specialità della valle, a base di erbe aromatiche e piatti tipici della famosa Cucina Bianca. Quest’anno ci sarà uno spettacolo di tessuti aerei con la Imperial Circus, sarà presente Heli con i suoi cavalli bardigiani e non mancherà la musica live, con Fabio Paxia alla chitarra e Serena Sforzi alla voce e musica itinerante con gli Spunciaporchi.

Spazio ora alla musica.

Questa sera alle 21.30 per il quarto appuntamento della Sanremo Summer Symphony nella magica cornice dell'Auditorium Franco Alfano risuoneranno le note di due capolavori del compositore statunitense George Gershwin. La serata si aprirà con Rhapsody in Blue (Rapsodia in blu) che quest'anno festeggia 100 anni. A seguire il poema sinfonico per grande orchestra An American in Paris.

“Un Americano a Parigi è la musica più moderna che io abbia mai scritto. Il mio assunto consiste nel riprodurre le impressioni di un viaggiatore americano che passeggia per Parigi ascoltandone i suoni e i rumori e assorbendo l’atmosfera della Francia”. Così Gershwin presentò la sua composizione, commissionata dalla New York Philharmonic Orchestra.

A trasportare il pubblico attraverso questi due capolavori della musica che fondono musica jazz e musica colta il pianista Francesco Nicolosi. Due le orchestre sul palco: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani. Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e della rassegna Sanremo Summer Symphony.

“Se dovessi pensare alla musica come alla mia religione, allora queste sei suites sarebbero la Bibbia” diceva il violoncellista Mischa Maisky in merito alle suites di Johann Sebastian Bach, pietra miliare del Barocco che sarà al centro del concerto dal titolo ‘Bach, la Bibbia della Musica’ in programma questa (ore 21.15) al Forte di Santa Tecla a Sanremo. A raccontare genesi, sviluppi, curiosità e ad eseguire le composizioni sarà il violista Claudio Gilio, presidente, direttore artistico, 'prima viola e 'viola solista' dell'Orchestra Sinfonica di Savona.



Prosegue fino a domani sera a San Bartolomeo al Mare nella suggestiva cornice del Santuario della Rovere il Concorso Internazionale Rovere d'Oro e Giovani Talenti giunto quest'anno alla sua XXXV° edizione. Ad esibirsi questa sera, sotto la guida del direttore artistico Christian Lavernier, saranno Stefano Maffizzoni (fllauto) e Gloria Cianchetta (pianoforte), mentre domani è in programma la serata conclusiva del Concorso con la proclamazione dei vincitori. Quest’anno significativa è stata la presenza di musicisti stranieri da Vietnam, Francia, Germania, Korea delud, Giappone, Cina, Germania, Svizzera, Mongolia, Taiwan, Thailandia, Spagna, Danimarca, Polonia, Russia, Kazakistan, Estonia, Romania, Uzbekistan, Ungheria.



Per gli appassionati di musica rock e metal oggi e domani il Palabigauda Arena di Camporosso aprirà i suoi cancelli alla quarta edizione dello Shock’ Metal Fest. Si esibiranno quest’anno gruppi di fama internazionale come Visiondivine, Omarpedrini, Timoria, Deathless Legacy, Nightmare, Kingcrown oltre che i Famosi Gruppi Locali Mrsleazy, Johnfalco, Wildwings, Riccardodattis. Special guest della serata saranno inoltre 2 grandi chitarristi locali come Zacvanders e Renzolanziani che presenteranno i loro nuovi progetti.

Domenica alle 21 nella spiaggia di Borgo Prino a Imperia, l’appuntamento è con ‘Prino Punk-Rock’. Una serata di musica e divertimento in spiaggia, con gruppi musicali e l'animazione di splendide ragazze atlete di pole dance. Sul palco quattro formazioni: Quattro di Bastoni, Coconut Planters, Eugenio Ripepi e D!Sparsi con Flyng Girls. Ingresso libero.



Concludiamo con il proporvi due commedie dialettali. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ questa sera alle 21 in piazza San Siro a Sanremo va in scena la commedia brillante della Compagnia ‘San Fruttuoso’ di Genova dal titolo 'O Ballin di Affari' di Enrico Scaravelli. Mentre a Pornassio, sempre questa sera, si terrà la rappresentazione della commedia ‘I Maneggi per maritare una figlia’ di Nicolò Bacigalupo con protagonista la compagnia amatoriale locale ‘Tuttiesauriti’. L’appuntamento è fissato presso la chiesa parrocchiale di Pornassio, in frazione Villa.

