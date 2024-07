Riva Ligure. parte il nuovo servizio sperimentale di raccolta rifiuti, differenziata vicina all'80%

Da domani a Riva Ligure sarà attivo il nuovo servizio sperimentale di raccolta rifiuti. La zona interessata è quella del centro storico, un’area strategica del Comune per densità abitativa.

“Abbiamo ascoltato le numerose richieste arrivate dai cittadini - specifica l’Avv. Martina Garibaldi, Assessore all’Ambiente - È giusto ringraziare Amaie Energia e gli uffici del Comune per l’importante collaborazione dimostrata in questa fase di organizzazione e avvio del nuovo servizio”.

Il servizio, come funziona

Tutti gli utenti del centro storico, zona A e zona B, avranno a disposizione l’isola ecologica dalle 7 alle 13, in via Vigne dove potranno conferire i rifiuti utilizzando la propria tessera identificativa. L’ecomobile scarrabile sarà operativo, ogni domenica, fino al 1° settembre. “Si tratta di un giorno in più alla settimana che si somma al servizio di conferimento già attivo negli altri giorni - spiega l’Assessore - Questa novità darà un concreto impulso alle buone abitudini e alla lotta contro gli abbandoni sul territorio, in un periodo nel quale la popolazione a Riva Ligure quadruplica grazie alla presenza di moltissimi turisti”.



Raccolta differenziata prossima all’80%

“Con questa azione, Riva Ligure conferma una forte attenzione verso le politiche green. Dopo l’elezione di giugno, abbiamo scelto di partire fin da subito con il piede giusto anche per poter mantenere e magari migliorare gli standard raggiunti in questi anni con la raccolta differenziata. La nostra cittadina da tempo si attesta su una percentuale prossima all’80%. È uno standard importante che non possiamo permetterci di abbassare. Ce lo chiede la cittadinanza ed è una nostra priorità” - conclude l’Assessore Martina Garibaldi.