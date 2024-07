L'Anpi di Sanremo non ha più una sede: in attesa ha convocato una riunione in... strada

Questa mattina, n prossimità del decimo pilone di via Matteotti, si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’ di Sanremo, per discutere la programmazione dei prossimi impegni, con particolare attenzione all'urgente problema di una sede.

Dal 13 luglio, infatti, hanno dovuto lasciare quella storica, accatastando temporaneamente il materiale in un magazzino. “Abbiamo atteso con fiduciosa speranza – dice l’Anpi - l'inizio della nuova Amministrazione, a cui rinnoviamo la richiesta di una sede dignitosa per mettere a disposizione della cittadinanza una preziosa memoria che continuiamo, e continueremo, anche per strada, se necessario, a difendere dalle pericolose conseguenze di un oblio a cui verrebbe condannata”.