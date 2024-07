Ventimiglia, il centro storico torna nel passato con "Sulle orme del Corsaro Nero" (Foto e video)

Tuffo nel passato con "Sulle orme del Corsaro Nero" che animerà il centro storico di Ventimiglia sabato prossimo, il 20 luglio, dalle 17 alle 24.

L'evento verrà organizzato dall'associazione 'Le ragazze di Wilma' in collaborazione con ‘Ventimiglia tra le porte antiche’ e con il patrocinio del Comune. "Sul turismo stiamo andando molto bene" - dice il sindaco Flavio Di Muro durante la presentazione dell'evento avvenuta questa mattina in sala consiliare nel comune di Ventimiglia - "Abbiamo un incremento di pernottamento del 15 per cento. C'è un calendario di manifestazioni molto vasto organizzato insieme alle associazioni che cercano di animare la città tutto l'anno. Nel centro storico di Ventimiglia sono previsti nuovi parcheggi e altri interventi con lo scopo di migliorarla inoltre la città alta sta rivivendo anche con il turismo grazie al collegamento con il porto turistico. Le manifestazioni all'interno di Ventimiglia Alta stanno rianimando il centro storico creando pure indotto alle attività e contribuendo a farlo conoscere".

Un'occasione per valorizzare il centro storico. "Il centro storico è una comunità" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "Con questi eventi cerchiamo di far crescere e conoscere tutti i luoghi del centro storico. Tutte le attività commerciali parteciperanno all'evento di sabato proponendo piatti a tema. L'anno scorso è stato fatto di domenica è ha avuto un grandissimo flusso di turisti e cittadini. Quest'anno sarà di sabato sera. Stasera faremo ancora dei piccoli sopralluoghi nel centro storico per installare ultimi cartelli e fare ultimi interventi per garantire sicurezza il giorno della manifestazione. La protezione civile, durante l'evento, controllerà anche l'afflusso dell'ascensore per garantire un flusso continuo e sicuro".

Verrà proposta anche la 'caccia al tesoro'. "Lo scopo è far rivivere il centro storico dal punto di vista turistico e soprattutto culturale" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Abbiamo spostato al sabato la manifestazione per indurre più afflusso di famiglie, cittadini e turisti. L'evento partirà alle 17 con la caccia al tesoro per i bambini, seguita alle 20 dalla caccia del tesoro per adulti. Alla sera proseguirà con diversi intrattenimenti. Ringrazio 'Le ragazze di Wilma', gli sponsor e tutta l'Amministrazione per aver portato avanti la mia richiesta di contributo per poter sostenere in parte questa manifestazione. E' un punto di partenza fondamentale per portare avanti l'identità storica e culturale della nostra città".

Il taglio del nastro sarà alle 20.30 dalla Cattedrale. "L'anno scorso è stato un grande successo e sono sicura che riuscirà anche quest'anno" - afferma il consigliere comunale Franca Bonadonna - "Desidero ringraziare tutti i cittadini che si sono resi disponibili gratuitamente per l'organizzazione e per decorare la città alta".

"Sono il presidente delle Ragazze di Wilma" - dice Don Luca - "Dopo la pandemia le ragazze di Wilma hanno pensato di fare qualcosa per riunire la comunità e ricreare le relazioni che il Covid aveva ridotto. E' stata concepita come festa popolare, della gente nel centro storico. Proporre insieme agli altri un evento che sia una risposta all'isolamento ci è parsa una grande idea. Si è pensato di migliorare il percorso che i partecipanti faranno. Tutti coloro che hanno dato il loro tempo per aiutare nell'organizzazione l'hanno fatto per far sì che tutti possano riuscire a incontrare il loro Corsaro Nero. Invito tutti a esserci perché sarà una serata durante la quale tutti possiamo incontrarci".