Ventimiglia, a luglio nel centro storico torna "Sulle orme del Corsaro Nero" (Foto e video)

Ambientazioni, spettacoli, danzatrici, musica dal vivo, taverne ed eventi a tema dedicati a famiglie e agli adulti animeranno e catapulteranno Ventimiglia Alta indietro nel tempo all'epoca dei pirati. A luglio tornerà "Sulle orme del Corsaro Nero" nel centro storico.

L'evento verrà proposto il 20 luglio dalle 17 alle 24 dall'associazione 'Le ragazze di Wilma' in collaborazione con ‘Ventimiglia tra le porte antiche’ e con il patrocinio del Comune. "Taverne, piante, abitanti del paese vestiti con costumi, forniti da noi, passeggeranno, interagiranno con le persone che verranno e saranno posizionati in alcuni posti lungo le vie del paese. C'è chi farà il telaio, chi avrà il mercatino, ci sarà la lavandaia, la pescivendola, chi fila la rete, si potranno vedere donne vestite con costumi medievali e vi saranno naturalmente i pirati. Tutti improvviseranno, saranno liberi di fare quello che vorranno, potranno cantare, suonare o recitare, l'importante è che si divertano e che facciano divertire chi verrà" - fanno sapere le ragazze di Wilma - "Vi sarà anche animazione brasiliana. In piazza Colletta vi sarà pure un piccolo circo, in una sera verranno proposti tre spettacoli sui pirati. La scuola Pergolesi sarà presente al Funtanin con un gruppo che suonerà e canterà brani folk mentre Kenzo animazioni intratterrà i più piccoli. La nostra idea è proprio quella di far assaporare e vivere ai cittadini e ai turisti l'atmosfera di Tortuga. Non è una rievocazione storica".

Per l'occasione verrà organizzata anche la 'caccia al tesoro'. "Vi sarà alle 17 una caccia al tesoro rivolta ai bambini mentre alla sera, alle 20, ve ne sarà un'altra rivolta agli adulti" - svelano le ragazze di Wilma - "Dalle 20 inizieranno tutte le diverse animazioni. Inoltre, verranno proposti dalle attività presenti in via Garibaldi, che per l'occasione si trasformeranno in taverne, piatti a tema e birra".

"Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di partecipare e di aiutarci a rendere più realistica l'ambientazione come i commercianti che hanno aderito all'iniziativa e si vestiranno da pirati, gli abitanti di Ventimiglia alta che si sono prestati a indossare i costumi realizzati a mano da noi, Cactus mania che si occuperà di posizionare tante piante caraibiche per creare l'atmosfera, l'associazione ‘Ventimiglia tra le porte antiche’ con la quale stiamo organizzando l'evento, Marì sartoria e le signore che hanno aiutato a realizzare i costumi a mano e le bende con il teschio, e il Comune che ha elargito 8mila euro" - sottolineano le ragazze di Wilma - "Se qualcuno fosse interessato a partecipare in costume può ancora contattarci e noi provvederemo a fornire il necessario per poter vivere appieno questa esperienza".