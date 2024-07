Camion incastrato a Bordighera, liberato dai vigili del fuoco: riaperta via Coggiola (Foto e video)

Riaperta via Coggiola a Bordighera. I vigili del fuoco solo grazie a un'autogru sono riusciti a liberare il camion che si era incastrato in un tornante scendendo dall'autostrada quasi ormai sette ore fa.

Scortato dalla polizia locale, l'autista del mezzo pesante, lungo quasi 18 metri e carico di tondini di ferro, è riuscito con difficoltà a raggiungere la via Romana e a proseguire così il suo viaggio verso la destinazione finale.

La strada, che era stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere agli uomini del 115 delle squadre di Ventimiglia e di Genova, giunta dal capoluogo con l'autogru per sollevare e spostare il cassone del camion, di intervenire in sicurezza, è stata riaperta.