Traffico letteralmente in tilt a Bordighera, a causa di un tir incastrato in uno dei tornanti del paese, ossia via Coggiola. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, una di Imperia e una di Genova, arrivata dal capoluogo con l'autogru, strumento indispensabile per spostare il mezzo dalla strada.

A causa del mezzo di traverso, la strada è chiusa da diverse ore. Le operazioni sono iniziate poco prima delle 15 e molto probabilmente finiranno in serata.