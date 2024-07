Due Vigili del Fuoco morti sul lavoro a Matera: il cordoglio della segreteria provinciale Fns Cisl

Due vigili del fuoco del Comando di Matera hanno perso la vita questo pomeriggio in un incendio boschivo mentre svolgevano il proprio lavoro, un lavoro che ogni giorno permette di mettere in sicurezza la vita di tante persone e di salvaguardare l'ambiente.

“Una tragedia inaspettata – evidenzia il segretario della Fns Cisl di Imperia, Fulvio Brezzo - che sconvolge l'intera famiglia dei Vigili del Fuoco. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che in queste drammatiche circostanze prova ogni Vigile del Fuoco. Esprimiamo il nostro cordoglio ed i sentimenti di vicinanza alle famiglie dei nostri colleghi caduti nell'attività di soccorso a Matera".