Sanremo: elette la commissione elettorale comunale e quella per i giudici popolari

La votazione dei componenti della commissione elettorale comunale ha sancito che i membri che ne faranno parte saranno Vittorio Toesca Caldora, con un totale di nove voti. Come secondo rappresentante è stata scelta Adriana Cutellè con otto preferenze. Per l'opposizione è stato invece eletto con cinque voti Luca Lombardi.

Come supplenti sono stati invece scelti Silvana Ormea (nove voti), Marco Cassini (8 voti) e Monica Rodà (cinque voti).

Scelti poi in commissione per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari Anna Roberta Di Meco per la maggioranza e Antonino Consiglio per l'opposizione.

Le votazioni si sono svolte rapidamente, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità.