Una giornata alla scoperta del Bordighera Blu Park: ecco il programma

Sarà una giornata interamente dedicata al mare e alle sue bellezze quella di mercoledì 24 luglio per il progetto Bordighera Blu Park. L’appuntamento è doppio: si parte al mattino con un bio-snorkeling dedicato a bambini e ragazzi, alla scoperta di fauna e flora del mare di Bordighera e di Capo Sant’Ampelio, la sera prevede invece un incontro aperto a tutti al Chiosco della Musica 'Evita Peron' sul Lungomare Argentina, per scoprire insieme uno dei tratti di mare più belli di Bordighera e del ponente ligure.

La mattinata, su prenotazione, prevede un’attività di bio-snorkeling per un gruppo di ragazzi dell'età compresa fra gli 8 e i 12 anni. Dopo una breve lezione di biologia marina si uscirà in mare in sicurezza con maschera, boccaglio e pinne (attrezzature richieste per ogni partecipante) per esplorare Capo Sant’Ampelio e le sue caratteristiche. A fare da base saranno i bagni Amarea, punto di appoggio logistico. Il ritrovo è previsto per le ore 9:30 e l’attività sarà a numero chiuso (massimo 40 partecipanti divisi in due gruppi sulla base delle iscrizioni pervenute alla mail: p.anita@eri.net.in). La scadenza per iscriversi è il 23 luglio.

Dalle 20.30 appuntamento al chiosco della musica Evita Peron, sul lungomare Argentina, per una serata di divulgazione aperta a tutti, turisti, residenti, semplici curiosi. Esperti divulgatori, tra cui biologi marini e subacquei, illustreranno con linguaggio semplice e immediato le peculiarità e la straordinaria biodiversità del mare, sottolineando l'importanza del capitale naturale per uno sviluppo sostenibile. Si parlerà delle caratteristiche e degli abitanti del mare di Bordighera per far conoscere a tutti le peculiarità dell’area di Capo Sant’Ampelio e promuovere il turismo consapevole. Alla serata saranno invitati a partecipare i ragazzi protagonisti del bio-snorkeling della mattina, per condividere con tutti ciò che hanno visto e le loro impressioni, e sarà consegnato loro un piccolo riconoscimento.

La serata è a ingresso libero e gratuito e rientra nel calendario estivo promosso dal Comune di Bordighera “Un mare di eventi”. Entrambi gli eventi del 24 luglio sono organizzati in collaborazione con l’associazione Informare.

Dall’inizio del 2023 Bordighera Blu Park promuove azioni orientate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dell’ambiente marino che si apre intorno a Capo Sant’Ampelio, dalla costa alle aree profonde. Tra le attività ci sono incontri di divulgazione con le scuole della città, ai quali hanno partecipato centinaia di studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, ma anche immersioni e monitoraggi subacquei nell’area dei “Tuvi”, antistante il Capo, nonché uno storytelling divulgativo per far conoscere al pubblico più vasto possibile il mare di Bordighera. Nel 2023 Bordighera Blu Park è stato tra i protagonisti del programma Lineablu di Rai1, mentre nel giugno 2024 il progetto è stato raccontato sulle pagine di Topolino.

Bordighera Blu Park sarà inoltre tra i partecipanti della manifestazione Per amore, per il mare, la giornata di pulizia dello specchio acqueo del porto organizzata dall’Assessorato al Porto, che vedrà volontari e alcune associazioni cittadine impegnarsi nella pulizia dell'approdo, dei fondali e delle acque antistanti nella mattinata di domenica 28 luglio. Proprio con riferimento al problema dell’inquinamento, e in particolar modo delle reti fantasma, il progetto ha lanciato il 1 luglio la campagna di raccolta fondi “Una rete per il mare di Bordighera”. Grazie alla generosità di chi sceglierà di credere nell’iniziativa, che ha un obiettivo economico di 3500 euro, sarà possibile organizzare un’immersione per recuperare alcune reti sommerse davanti alla costa di Bordighera e contribuire alla salvaguardia del mare e alla vita di centinaia di migliaia di animali marini. La campagna si trova su Produzioni dal basso al link https://bit.ly/UnaRetePerIlMareDiBordighera e sarà attiva fino al prossimo 15 agosto.

Bordighera Blu Park è realizzato da European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del Comune di Bordighera.

Tutelare, proteggere e valorizzare sono le missioni del progetto che racconterà i diversi habitat di Capo Sant’Ampelio, dalla costa, passando per i trenta metri di profondità dei “Tuvi e arrivando alle “Bianche”, una zona profonda, poco conosciuta, accessibile solo ai subacquei più esperti, che si distingue per la presenza di specie rare, di estrema valenza scientifica. Bordighera Blu Park vuole recuperare questo peculiare ecosistema proteggendone la biodiversità e favorendo la promozione di modelli di gestione sostenibili. Il progetto si svilupperà fino al 2025 arrivando a garantire la rinaturalizzazione e la completa fruizione naturalistica dell’area di Capo Sant’Ampelio.

Bordighera Blu Park è anche sulle pagine Instagram e Facebook @BordigheraBluPark.